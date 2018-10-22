آرسنال يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويحقق فوزه السابع تواليًا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل نادي آرسنال مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي، بعدما قلب تأخره من 0/1، إلى فوز 3/1، على ليستر سيتي، في ختام مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، ليحقق الغانرز فوزه السابع على التوالي.

وعلى ملعب الإمارات، في العاصمة البريطانية لندن، كان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل لكن عبر الإسباني هيكتور بيليرين الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه آرسنال في الدقيقة 31.

ونجح آرسنال في إنهاء الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل الألماني مسعود أوزيل هدف التعادل بتسديدة سحرية في الدقيقة 45، بعد مجهود شخصي رائع.

ومن هجمة منظمة رائعة سجل الأرميني بيير إيميريك أوباميانغ هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 63، بعد تمريرة من بيليرين.

وعاد أوباميانغ وسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لآرسنال في الدقيقة 66، مستغلًا تمريرة أوزيل.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 21 نقطة، في المركز الرابع، ويتأخر بنقطتين عن المتصدرين مانشستر سيتي وليفربول.

الدوري الانجليزي | { ارسنال 0 × 1 ليستر } – هدف ليستر الاول ..;pic.twitter.com/7iuU7qnaOZ — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | أرسنال 1 × 1 ليستر سيتي | هدف التعادل لـ أرسنال ” أوزيل ” HD@i7S8R via #ارسنال_ليستر pic.twitter.com/rxFz6RoHmY — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD104) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | أرسنال 2 × 1 ليستر سيتي | هدف أرسنال الثاني ” أوباميانغ “#ARSLEI

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/w1q58PEUVz — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD104) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨