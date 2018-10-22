آرسنال يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويحقق فوزه السابع تواليًا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

آرسنال يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويحقق فوزه السابع تواليًا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

آرسنال حقق الفوز السابع على التوالي في الدروي الإنجليزي بعد أن خسر أول جولتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

المصدر: فريق التحرير

واصل نادي آرسنال مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي، بعدما قلب تأخره من 0/1، إلى فوز 3/1، على ليستر سيتي، في ختام مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، ليحقق الغانرز فوزه السابع على التوالي.

وعلى ملعب الإمارات، في العاصمة البريطانية لندن، كان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل لكن عبر الإسباني هيكتور بيليرين الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه آرسنال في الدقيقة 31.

ونجح آرسنال في إنهاء الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل الألماني مسعود أوزيل هدف التعادل بتسديدة سحرية في الدقيقة 45، بعد مجهود شخصي رائع.

ومن هجمة منظمة رائعة سجل الأرميني بيير إيميريك أوباميانغ هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 63، بعد تمريرة من بيليرين.

وعاد أوباميانغ وسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لآرسنال في الدقيقة 66، مستغلًا تمريرة أوزيل.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 21 نقطة، في المركز الرابع، ويتأخر بنقطتين عن المتصدرين مانشستر سيتي وليفربول.

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