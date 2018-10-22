بعد أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. الاتحاد الإنجليزي يبرئ جوزيه مورينيو ويتهم مساعد ساري بسوء السلوك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، اتهام ماركو ياني المدرب المساعد لماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، بعدما استفز البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تعادل الفريقين 2/2 السبت.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان مقتضب: “تم توجيه تهمة سوء السلوك لماركو أياني مدرب تشيلسي، وتوجيه إنذار رسمي لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لتذكيره بمسؤولياته”.

وأضاف متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لشبكة “بي بي سي”: “كلا الناديين قد وصلتهم مذكرات رسمية لتذكيرهم ببنود السلوكيات التي يجب توقعها من طاقمهما ولاعبيهم طوال الوقت خلال المنطقة الفنية”.

وكان أياني قد ذهب بالقرب من مورينيو وفعل بعض الحركات الاستفزازية أمام الطاقم الفني لمانشستر يونايتد، عقب هدف روس باركلي في الدقيقة 96، والذي حوّل به تشيلسي النتيجة من 1/2 إلى تعادل 2/2.

ومنح الاتحاد الإنجليزي مهلة لياني حتى الساعة 18:00 بتوقيت بريطانيا من يوم الخميس للرد على التهمة.

وقال مورينيو اليوم: عن إمكانية إقالة ماركو ياني: “أنا جاد، أرغب في أن أشكر ساري على صدقه، أريد أن أشكر تشيلسي كذلك، لكنني لست سعيدًا بالمنحنى الذي تأخذه الأمور ضد هذا (الشاب الصغير)، لا أعتقد أنه يستحق أكثر مما حصل عليه، لقد اعتذر لي وتقبلت اعتذاره، أعتقد أنه يستحق فرصة ثانية، لا أعتقد أنه يستحق الإقالة”.