هل تبعد الإصابة هازارد عن مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بالدوري الأوروبي؟

يقدم البلجيكي إيدن هازارد بداية موسم رائعة مع تشيلسي الإنجليزي، تجعله حاليًّا أحد أفضل اللاعبين في دوريات أوروبا ويقود فريقه لتقديم عروض ونتائج جيدة في كل المسابقات.

وحسب صحيفة “صن”، فالإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، يخشى من غياب نجمه لعدة أسابيع نتيجة الألم في ظهره والذي يجعل مشاركته في لقاء باتي بوريسوف البلاروسي في الدوري الأوروبي محل شك، الخميس المقبل.

وحسب الصحيفة، فالنجم البلجيكي تعرَّض لمعاملة سيئة وعنيفة من قبل ثنائي مانشستر يونايتد الصربي نيمانيا ماتيتش والإنجليزي أشلي يونغ، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 وشارك خلاله هازارد لمدة 90 دقيقة رغم شعوره بألم في الظهر.

وحسب الصحيفة البريطانية، فالمدرب الإيطالي ينتظر الفحوصات الطبية وتطور حالة نجمه ليعرف إمكانية مشاركته في لقاء باتي يوريسوف أو سيكون في دكة البدلاء، في انتظار لقاء الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي الأحد المقبل.

ويعتبر غياب هازارد لمدة طويلة ضربة موجعة لفريق تشيلسي، وهو ما يجعل المدرب الإيطالي حريصًا على عدم المجازفة بإشراكه في اللقاء المقبل على الأقل.