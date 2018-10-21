ملثمون يقتحون قصر ديفيد بيكهام (صور)

اقتحم مجموعة من اللصوص الملثمين، قصر نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا.

واسُتدعيت الشرطة إلى منزل الزوجين الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني في غريت تاو بأوكسفوردشاير، يوم الجمعة الماضي، بعد أن لاحظ فريق المراقبة الأمني المتطفلين على الدوائر التلفزيونية المغلقة الخاصة بالعقار.

وكان اللصوص قد استخدموا سُلمًا للصعود إلى نوافذ الطابق العلوي من المنزل، ثم هربوا من مكان الحادث، وكان أحدهم يغطي رأسه وآخر يرتدي الجينز وقبعة سوداء ووشاح، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان ديفيد وفيكتوريا في طريقهما إلى أستراليا مع أولادهما عند حدوث هذه الحادثة، ويعتبر ذلك السبب وراء ظهور فيكتوريا مكتئبة في مجموعة من الصور التي ظهرت أمس.

وأجبر هذا الحادث ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 43 عامًا على زيادة الأمن على الفور في القصر، حيث يقضي هو وزوجته وأطفاله الأربعة عطلات نهاية الأسبوع به.

ووضعت كلاب الحراسة وأجهزة إنذار الحركة ودوريات منتظمة لمنع أي متسللين آخرين من الاقتراب من منزلهم، والذي تم تجديده منذ ما يقرب من عامين.