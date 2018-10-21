جوزيه مورينيو معرض لعقوبة جديدة بعد أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مهددًا بعقوبة جديدة، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه أمام تشيلسي، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي، مع مساعد المدرب ماوريسيو ساري.

وأوضحت صحيفة “ميرور”، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ينتظر تقرير حكم المباراة مايك دين؛ لتحديد ما إذا كان مورينيو وماركو إياني، مساعد ساري، يستحقان عقوبة بعدما حاولا أن يشتبكا، عقب الهدف الثاني لتشيلسي، والذي جعل النتيجة 2/2 قبل لحظات من نهاية المباراة.

واستفز إياني مورينيو؛ بعدما قام ببعض الحركات أمام المدرب البرتغالي، عقب هدف روس باركلي؛ وهو ما أثار غضب مورينيو، الذي نهض عن كرسيه، قبل تدخل أفراد الجهاز الفني للفريقين.

وأكد مورينيو أن إياني اعتذر عن الواقعة، وكذلك المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي قد يفرض عقوبة على مورينيو؛ بسبب بعض الألفاظ غير اللائقة، عقب تحقيق الفوز 3/2 على نيوكاسل في الأسبوع الثامن من الدوري.