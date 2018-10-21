تشيلسي مستعد لجعل إدين هازارد صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي

يبدو أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي مصرّة على تجديد عقد نجم الفريق، البلجيكي إدين هازارد مهما كلّفها من ثمن، رغم اعتراف اللاعب أنه يحلم باللعب لريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس” فإن إدارة تشيلسي مستعدة لجعل هازارد صاحب أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لدفع 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لإقناع اللاعب بالبقاء في ملعب ستامفورد بريدج.

وأثار هازارد الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي قبل أيام، عندما قال إن ريال مدريد هو الأفضل في العالم، وإنه يحلم باللعب للفريق الملكي.

وأوضحت “ديلي إكسبريس” إلى أنه حال نجح تشيلسي في إقناع هازارد بتجديد عقده مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فإنه سيتفوق على الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي يحصل على 290 ألفًا، ومسعود أوزيل لاعب آرسنال، الذي يحصل على 306 آلاف.

كما سيتفوق هازارد (27 عامًا)، على المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يحصل على 315 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهو أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وينتهي عقده العام 2020، وقال إنه لا مشكلة لديه في إنهاء مسيرته في تشيلسي.