غوارديولا يستهدف ضم ناثان آكي مدافع بورنموث في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية على أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يستهدف ضم ناثان آكي، مدافع بورنموث، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، يوم الأحد، فإن غوارديولا طلب من فريقه ضم الدولي الهولندي، ويستعد سيتي لتقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

ولكن العقبة أمام “السيتيزنز” هو تشيلسي، نادي آكي السابق، إذ إن النادي اللندني يمتلك شرطًا في عقد اللاعب حينما باعه إلى بورنموث، يسمح له باستعادته بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وانضم آكي إلى بورنموث على سبيل الإعارة لمدة موسم، في صيف 2016، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى نفس الفريق في صيف 2017 بمبلغ 22.8 مليون يورو.

ويمتد عقد المدافع صاحب الـ 23 عامًا حتى صيف 2022.

وشارك الدولي الهولندي مع بورنموث خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات، سجل خلالها هدفًا.

ولعب آكي مباراته الدولية الأولى مع منتخب هولندا في مايو 2017 تحت إمرة فريد غريم، المدرب المؤقت السابق للطواحين، وشارك حتى الآن في 9 مباريات دولية، سجل خلالها هدفًا.