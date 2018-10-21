مارسيال ينفي خلافه مع مورينيو.. ويتحدث عن هدفيه في مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

شدد الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، على عدم وجود خلاف مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال مارسيال في تصريحات نقلتها صحيفة “إيفننغ ستاندرد”، يوم الأحد: “لم يكن بيننا خلاف. لم يكن بيننا أي توتر منذ البداية. لدينا علاقة مدرب ولاعب، وأتمنى مواصلة ذلك لكي نجلب الفرح لمانشستر يونايتد قدر المستطاع”.

وأضاف صاحب هدفي فريقه في مرمى تشيلسي: “بالتأكيد لم ننجح بشكل جيد، لكننا ما زلنا نعمل، وفي هذه المباراة أظهرنا أننا فريق جيد، نريد أن نلعب مباراة أخرى جيدة أمام يوفنتوس يوم الثلاثاء”.

وكانت الكثير من التقارير تشير إلى رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الحديث يدور الآن عن إمكانية تمديد عقده مع الشياطين الحمر، بسبب رغبة الإدارة.

وتابع: “بالتأكيد الهدف الثاني الذي سجلته جعلني سعيدًا جدًّا، لكن في النهاية أنا أشعر بخيبة أمل، كنا نستحق الفوز، لكننا استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة”.