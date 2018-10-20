ماذا قال محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي؟

أعرب الدولي المصري، محمد صلاح، عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه ليفربول للفوز، على مضيفه هيدرسفيلد تاون (1-0)، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح خلال تصريحات نقلتها “بي بي سي”:” كانت مباراة صعبة، لكن في النهاية استطعنا أن نحقق النقاط الثلاث، وهذا أهم شيء.. وكان علينا أن نقاتل للفوز، وكنا نعلم ذلك.”

وعن وصوله للهدف رقم 50 مع الناديين الإنجليزيين (ليفربول وتشيلسي)، بتسجيله هدف الانتصار اليوم، قال:”إنه شعور جيد، لكن كما قلت، أهم شيء هو مساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع:”نحن الآن نسير في الطريق الصحيح، ولا يقلقني عدم التسجيل، والأهم هو الفريق.. وحينما أساعده للحصول على نتيجة جيدة أكون غير قلق”.

وأضاف:”لدينا 4 أو 5 لاعبين، بدأوا مع الفريق للمرة الأولى، في هذه المباراة.. ونحن جميعًا على نفس المستوى، لذلك يجب علينا أن نقاتل، للحفاظ مكاننا في التشكيلة”، وعاد صلاح اليوم للتسجيل مع ليفربول، بعد نحو شهر كامل من الصيام التهديفي.