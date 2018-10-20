ماذا قال مورينيو عقب شجاره في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

كان جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، قاب قوسين أو أدنى من توجيه أفضل رد لمنتقديه، عندما اقترب بقوة من الفوز على ملعب تشيلسي ناديه السابق، حتى الدقيقة 95 من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ومع تبقي بضع ثوان فقط على صفارة النهاية، تسببت ابتسامات مورينيو الهادئة في شجار، عندما انتزع أصحاب الأرض هدف التعادل 2-2 في الرمق الأخير، ليقفز المدرب البرتغالي من مقعده، ويواجه أحد أفراد الطاقم التدريبي في تشيلسي، الذي بدا أنه قد أثاره، ما أدى إلى نشوب شجار.

ثم بعدما هدأت الأعصاب عقب نهاية المباراة، رفع المدرب “الاستثنائي” ثلاثة أصابع لجمهور تشيلسي، في إشارة إلى ألقاب الدوري الثلاث التي حققها للنادي اللندني خلال توليه تدريبه في السابق.

ورد مشجعو تشيلسي، الذي كانوا يتغنون باسمه في السابق، بشكل فاتر.

وتماما كما كان الحال في فترتيه السابقتين في تشيلسي، يتصدر المدرب البرتغالي عناوين الأخبار، ويخطف الأنظار من لاعبيه على الرغم من دخول بعض اللاعبين، كما هو الحال مع بول بوغبا، في جدال معه.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وجه اتهامًا لمورينيو، باستخدام لغة مهينة في الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد، في مباراة تأخر فيها يونايتد في البداية، وكانت الخسارة ستضع مستقبل المدرب على المحك.

ويتراجع يونايتد أمام فرق تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، وجميعها تحتل المراكز الأولى بجدول المسابقة، خاصة بعد خسارته أمام برايتون آند هوف ألبيون، ووست هام يونايتد علي ملعبيهما، وخسارته أيضًا في أولد ترافورد أمام توتنهام.

وقال مورينيو للصحفيين: “لم ألقَ احترامًا مماثلًا من (مشجعي) تشيلسي، لكن هذه ليست مسؤوليتي، ما قمت به هنا اليوم سأقوم به في مدريد وفي ميلانو وفي بورتو، ورد فعل المشجعين ليس مسؤوليتي”.

وأضاف: “لكنني أقوم أيضًا بأخطاء في مباريات كرة القدم وأكررها، لذلك عندما جاء بعد المباراة لتقديم اعتذاره.. قبلته”.

مورينهو يحيي جماهير اليونايتد و يـشير لجماهير تشيلسي بـ الثلاثة ???????? HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/AVZDMzkyTd — n (@n42719182) October 20, 2018

وأبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تأييده لمورينيو، وقال إنه وبخ بالفعل مساعده، لدوره في الواقعة، وقال “لقد ارتكبنا خطأ”.

وأضاف ساري: “تحدثت إلى عضو فريقي وتعاملت مع الأمر على الفور”.

ويعتمد بقاء مورينيو في يونايتد على نتائج مجموعة المباريات الصعبة التي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

ويخوض يونايتد مباراة ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، وسيعود لمواجهته في السابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وسيزور يونايتد بعدهما جاره مانشستر سيتي بطل الدوري، كما سيواجه في نفس الفترة إيفرتون وبورنموث المتراجع.