بهدف قاتل.. تشيلسي يخطف نقطة من مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف فريق تشيلسي، اليوم السبت، نقطة في الوقت القاتل بالتعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما، في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 14 نقطة في المركز الثامن.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 23 ليتمكن تشيلسي صاحب الأرض والجمهور من إحراز الهدف الأول عبر الألماني أنتونيو روديغر.

هدف التعادل مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي مارسيال HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/cJAOShbGPy — n (@n42719182) October 20, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه تشيلسي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو مانشستر يونايتد من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة 55 نجح مانشستر يونايتد في إدراك التعادل عبر الفرنسي أنتوني مارتيال، قبل أن يضيف مارتيال الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73.

هدف الثاني مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي مارسيال ايضا ريمونتادااا من مارسيال انطلاقة راااائعه من ماتا ???????????? HD #تشيلسي_مانشستر_يونايتد Via : @EX8TI pic.twitter.com/mtLoBLHQvn — n (@n42719182) October 20, 2018

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز مانشستر يونايتد بالنقاط الثلاث، نجح تشيلسي في إدراك التعادل في الدقيقة 96 عن طريق روس باركلي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.