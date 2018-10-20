مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. مورينيو كاد أن يشتبك مع مساعد ساري (فيديو)

مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. مورينيو كاد أن يشتبك مع مساعد ساري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، التي أقيمت اليوم السبت، بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، عصبية من البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي كاد أن يشتبك مع مساعد مدرب البلوز، ساري.

وخطف تشيلسي تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم، بمنافسات البريميرليغ.

وحل الريد ديفلز ضيوفًا على البلوز، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

تشيلسي تقدم في البداية، ثم قلب مانشستر يونايتد الطاولة بهدفين، لكن قبل إطلاق صافرة النهاية، نجح البلوز في اقتناص التعادل.

حكم اللقاء احتسب 6 دقائق، وقتًا محتسبًا بدلاً من الضائع، وتمكن باركلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 96.

وبعد الهدف مر مساعد مدرب تشيلسي من أمام مورينيو، ولم تظهر الكاميرات ما قاله للمدرب البرتغالي، ليجن جنونه وقام ليشتبك معه، لكن الأمن حول الملعب أمسك بمورينيو؛ منعًا لحدوث أي اشتباك بين الطرفين.

وبهذه النتيجة، يصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في الصدارة، أما مانشستر يونايتد فقد أصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثامن.

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