مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. مورينيو كاد أن يشتبك مع مساعد ساري (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، التي أقيمت اليوم السبت، بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، عصبية من البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي كاد أن يشتبك مع مساعد مدرب البلوز، ساري.

وخطف تشيلسي تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم، بمنافسات البريميرليغ.

وحل الريد ديفلز ضيوفًا على البلوز، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

The @ManUtd manager was absolutely furious as @ChelseaFC equalised in the dying seconds of their @premierleague clash! ????????

تشيلسي تقدم في البداية، ثم قلب مانشستر يونايتد الطاولة بهدفين، لكن قبل إطلاق صافرة النهاية، نجح البلوز في اقتناص التعادل.

حكم اللقاء احتسب 6 دقائق، وقتًا محتسبًا بدلاً من الضائع، وتمكن باركلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 96.

A closer look! ????

It seems @ChelseaFC assistant coach Marco Ianni incensed Mourinho when he celebrated in his face following the equaliser! ????

