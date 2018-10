دي بروين يتعافى أسرع من المتوقع ويشارك في مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن البلجيكي كيفين دي بروين قد يبدأ مواجهة بيرنلي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في ركبته، في أغسطس/آب الماضي.

وكشف المدير الفني الإسباني، عن أن صانع اللعب البالغ عمره 27 عامًا، بات جاهزًا للعودة إلى المباريات، لكنه رفض تأكيد مشاركته أمام بيرنلي من البداية.

وتعرض دي بروين لإصابة في ركبته خلال التدريبات، وكان من المتوقع استمرار غيابه لنهاية العام الحالي، لكنه تعافى بشكل أسرع من المتوقع.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن غوارديولا أرسل لاعبه إلى طبيبه المفضل رامون كوغات في برشلونة، ليعود اللاعب بعد نحو شهرين من الإصابة بدلًا من أربعة شهور كما كان متوقعًا.

"He trained really well"

Pep Guardiola is excited to have Kevin De Bruyne back in his squad to face Burnley.

