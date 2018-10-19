ساري: هازارد يستطيع الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهو في تشيلسي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، إن المهاجم إيدن هازارد يملك مقومات تؤهله ليصبح أفضل لاعب في العالم وهو يمثل الفريق اللندني.

وكان اللاعب البلجيكي الذي يظهر في أفضل مستوياته حاليًا، ألمح في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه قد يحتاج للانضمام إلى ناد إسباني من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح كل عام لأفضل لاعب في العالم.

كما عبر هازارد الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2020، عن رغبته في الانضمام لريال مدريد الإسباني.

وقال ساري في مؤتمر صحفي قبل مباراة تشيلسي بالدوري ضد مانشستر يونايتد، غدًا السبت: “إيدن لاعب رائع. يهمنا أن يبقى معنا. يمكن أن يفوز بكل شيء، وأيضًا الكرة الذهبية هنا، دون أن يلعب في إسبانيا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “سيتمكن تشيلسي من الفوز بدوري الأبطال، وستستطيع بلجيكا الفوز ببطولة أوروبا.. لم أقابله إلا أمس، لكنني أود أن أقول له ذلك في أقرب وقت”.

وقدم تشيلسي بداية قوية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة ساري هذا الموسم، وفاز بست من بين ثماني مباريات، ويحتل حاليًا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف.

ويواجه تشيلسي منافسه مانشستر يونايتد الذي يتولى مسؤوليته المدرب السابق للفريق اللندني جوزيه مورينيو، والذي واجه أوقاتًا صعبة هذا الموسم؛ بخسارة ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثامن حاليًا.

وأشار ساري: “نحن نتحدث عن مدرب فاز بكل شيء، وفاز في كل مكان. لذلك ينبغي علي أن أكن له الاحترام. وأعتقد أن عليكم جميعًا احترامه”.

وعدل يونايتد تأخره ليفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في آخر مباراة له، وذلك عقب تسجيله لثلاثة أهداف قبل النهاية.