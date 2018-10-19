تأكد غياب نابي كيتا عن مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، إن لاعب الوسط المصاب نابي كيتا سيغيب عن مباراة يوم غدٍ السبت على ملعب هدرسفيلد، لكنه أوضح أن المدافع فيرجيل فان ديك تعافى من إصابة في الضلوع.

وخرج الغيني كيتا الذي شارك في كل مباريات ليفربول الثماني بالدوري حتى الآن مصابًا في العضلات في تعادل غينيا 1-1 مع رواندا، يوم الثلاثاء الماضي.

ويشعر ليفربول بقلق أيضًا بعد خروج مهاجمه المصري محمد صلاح مصابًا في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده يوم الجمعة، ويحتمل أيضًا غياب المهاجم الآخر السنغالي ساديو ماني بسبب خضوعه لجراحة في يده.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي:”خضنا تدريبًا أمس وشارك فيه عدد قليل من اللاعبين.. ومن المؤكد أن نابي لن يكون جاهزًا، وسنرى كيف ستسير الأمور بالنسبة لباقي اللاعبين”.

وغاب المدافع الهولندي فان ديك عن مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بلجيكا الأسبوع الماضي، وما زال يعاني من إصابة في أحد الضلوع تعرض لها خلال مباراة ساوثامبتون الشهر الماضي.

ويتطلع ليفربول صاحب المركز الثالث لتمديد سجله الخالي من الهزائم منذ انطلاق الدوري، بينما لم يحقق هدرسفيلد أي فوز حتى الآن ويحتل حاليًا المركز 18 بالترتيب.