هل سيحتفل مورينيو بجنون حال تسجيل مانشستر يونايتد في تشيلسي هدفًا؟

شدد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على رفضه الاحتفال حال تسجيل فريقه هدفًا أمام تشيلسي، في المباراة التي ستقام غدا السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة تشيلسي، يوم الجمعة: “هل سأحتفل بجنون إذا أحرز فريقي هدفًا؟ لا أعتقد ذلك، سأحاول السيطرة على نفسي واحترام الملعب والجماهير، فقد تواجدت هناك لعدة سنوات، ولكني أريد الأفضل لفريقي واللاعبين، غدًا سأكون 100% مشجعًا لمانشستر يونايتد”.

ويمتلك مورينيو تاريخًا رائعًا في فترتي تدريبه مع “البلوز” حقق خلالهما 3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب عدة ألقاب أخرى.

ورفض مورينيو التعليق على الاتهامات الموجهة له من الاتحاد الإنجليزي، وهل قام بالرد على هذه الاتهامات أم لا.

وانتقل مورينيو للحديث عن تجديد عقد لوك شاو، وأضاف: “لقد كانت لحظات صعبة عندما كان لا يتم اختياره في القائمة، أو لا يشارك كثيرًا، كان دائمًا يقول أريد أن ألعب، أريد أن ألعب لمانشستر يونايتد وسأقوم بذلك”.

وتابع: “لقد واجه الأزمة بشجاعة كبيرة، لقد بدأ الموسم التحضيري بشكل جيد، وبالنسبة للأمور الفنية، أعتقد أنه يستوعب جميع المعلومات، وكل العمل الذي نقوم به منذ عدة سنوات”.