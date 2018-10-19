سانشيز يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد انفصاله عن صديقته

يفكر أليكسيس سانشيز جديًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد تسعة أشهر فقط من انتقاله إلى “أولد ترافورد” قادمًا من آرسنال، وذلك بعد معاناته في استعادة تألقه في أعقاب انفصاله عن صديقته الحسناء.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن ممثلي الدولي التشيلي يبحثون حاليًا عن عرض له في جميع أنحاء أوروبا بعد معاناته في يونايتد، إذ سجل هدفه الأول منذ أبريل/نيسان الماضي خلال الفوز الصعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نيوكاسل.

ولم يبدِ البرتغالي جوزيه مورينيو اهتمامًا بسانشيز الذي عاد للتدريب يوم الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، حيث استبعده من التشكيلة الأساسية في أكثر من نصف مباريات يونايتد هذا الموسم.

ويبدو أن المدير الفني يهتم أكثر بالمدافعين والدفاع عن المهاجمين فضلًا عن تأثر سانشيز بانفصاله عن صديقته مايتي رودريغيرز.

ويبقى السؤال الصعب هو أي من الأندية يمكنها التعاقد مع الدولي التشيلي البالغ عمره 29 عامًا في ظل ارتفاع راتبه الأسبوعي البالغ 450 ألف جنيه إسترليني.

ويستعد يونايتد لمواجهة مهمة مع تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في ستامفورد بريدج، حيث لم يخسر الفريق اللندني صاحب المركز الثاني أي مباراة في الدوري حتى الآن، ويتساوى في عدد النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول.

ولم يخسر تشيلسي على أرضه أمام يونايتد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وتلقى هزيمتين فقط من إجمالي 16 مواجهة بين الفريقين منذ ذلك التاريخ. وتجرع مورينيو أربع هزائم في ست مباريات ضد ناديه السابق منذ توليه تدريب يونايتد.