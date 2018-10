رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد لوك شاو (فيديو)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، تجديد عقد لاعبه لوك شاو حتى العام 2023.

وقال مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، إن ظهيره الأيسر لوك شو قد وقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع الفريق، ويمتد حتى العام 2023.

وكان عقد شاو السابق مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم شاو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى مانشستر يونايتد العام 2014، قادمًا من ساوثهامبتون.

وشارك شاو في 9 مباريات مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، وسجل هدفًا وصنع آخر، علمًا أنه شارك في 75 مباراة منذ انضمامه للفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

It’s official – congrats to @LukeShaw23 on his new #MUFC contract! ✍️

Watch his exclusive interview in full via our free official app…

???? https://t.co/taW38YJYoY ???? pic.twitter.com/Pev9LQUCyA

— Manchester United (@ManUtd) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨