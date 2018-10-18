شاهد.. واين روني يسجل هدفًا مذهلًا في الدوري الأمريكي (فيديو)

سجل النجم الإنجليزي واين روني هدفًا مذهلًا لناديه دي سي يونايتد، في مباراته أمام تورونتو، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

وحصل دي سي يونايتد على ركلة حرة مباشرة سددها واين روني من مسافة بعيدة بيمناه على يسار حارس مرمى المنافس، في الدقيقة 18.

وانتهت المباراة بنتيجة 1/0، ليرفع الفوز رصيد دي سي يونايتد إلى 47 نقطة في المركز السادس للمجموعة الشرقية، في حين يملك المتصدر، أتلانتا يونايتد، 65 نقطة ولعب مباراة أقل.

وانتقل روني، البالغ من العمر 32 عامًا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دي سي يونايتد في يوليو الماضي، بصفقة انتقال حر.

ولعب روني 18 مباراة مع دي سي يونايتد، سجل فيها 10 أهداف وصنع 6.