مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. مورينيو قد يخسر سلاحًا مهمًا

تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد، على المشاركة مع فريقه أمام منافسه تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، السبت.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية، إن البلجيكي مروان فيلايني، غادر تدريبات مانشستر يونايتد، بعد ظهر أمس الأربعاء؛ بسبب مشكلة في الكاحل.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من أن فيلايني لم يكن بحاجة إلى المساعدة للوصول إلى غرفة تغيير الملابس، إلا أنه أثار الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة يوم السبت.

ويعد فيلايني، البالغ من العمر 30 عامًا، سلاحًا مهمًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إذ شارك فيلايني في جميع مباريات هذا الموسم (11 مباراة)، بواقع 607 دقائق، وسجل هدفًا وصنع اثنين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، في حين يملك تشيلسي، صاحب المركز الثاني 20 نقطة.