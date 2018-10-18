إريكسن يعود لقائمة بوكيتينو قبل مباراة توتنهام و ويستهام في الدوري الإنجليزي

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، إن لاعبه كريستيان إريكسن بات جاهزًا لمواجهة ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة.

ولم يشارك صانع اللعب الدنماركي في أي مباراة منذ الفوز 2/1 على برايتون آند هوف ألبيون في 22 سبتمبر بسبب إصابة في المعدة.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي:”كريستيان بات جاهزًا مرة أخرى للعب، وسنحدّد يوم السبت إذا كان سيلعب من البداية أم سيجلس على مقاعد البدلاء”.

وشارك البلجيكي موسى ديمبلي لاعب وسط توتنهام في المران بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، بينما من المتوقع أن يعود ديلي آلي، الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، الأسبوع المقبل.

ورحب بوكيتينو بعودة لاعبيه البارزين قبل خوض عدة مباريات مهمة، منها مواجهة أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز هذا الشهر.

وقال بوكيتينو:”سيشهد هذا الشهر مواجهات قوية، وهناك الكثير من المباريات، ومن المهم أن تكون التشكيلة كاملة تقريبًا وجاهزة للعب حتى يكون بوسعنا الاستعانة بسياسة التناوب بينهم في المباريات”.

وخسر توتنهام أمام إنتر ميلان وبرشلونة في دوري الأبطال، لكنه حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري، ويحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.