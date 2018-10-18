نادي برشلونة يفكر بضم هاري كين لتعويض لويس سواريز

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتأتي رغبة برشلونة في التعاقد مع هاري كين ليكون بديلًا للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي تراجع مستواه التهديفي، بجانب تقدمه في العمر، إذ سيبلغ 32 عامًا في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة وضع المهاجم الإنجليزي، هاري كين، على رأس قائمة المطلوبين، لتعزيز خط هجومه.

لكن الصحيفة أوضحت أن التعاقد مع كين لن يكون أمرًا سهلًا، حيث تصل قيمته 200 مليون يورو، أو أكثر.

كما أشارت الصحيفة المقرّبة من أسوار النادي الكتالوني إلى أن رغبة ريال مدريد بضم هاري كين ستزيد من صعوبة ضم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة يراقب كريستوف بياتيك، مهاجم جنوة الإيطالي، الذي سجل 13 هدفًا في 8 مباريات مع جنوة الموسم الحالي.