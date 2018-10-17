ساديو ماني مهاجم ليفربول يخضع لجراحة في اليد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن مهاجمه ساديو ماني خضع لجراحة بعد أن أصيب في يده خلال أداء الواجب الوطني مع منتخب السنغال.

وأصيب ماني بجروح بالغة في فوز السنغال 3-صفر على السودان في دكار يوم السبت الماضي ليغيب عن مباراة العودة في السودان التي انتهت بفوز السنغال أيضًا 1-صفر أمس الثلاثاء في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وانضم ماني لقائمة المصابين في ليفربول الذي سيتوجه يوم السبت لمواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري.

وأضاف النادي “يؤكد ليفربول خضوع لاعبه ساديو ماني اليوم لجراحة نتيجة إصابة في يده خلال مشاركته مع السنغال، تكللت الجراحة بالنجاح وأشرف عليها أطباء النادي. وستتم متابعة عملية تعافي ماني خلال اليومين المقبلين”.

وتعرض نابي كيتا لاعب وسط ليفربول لإصابة عضلية على ما يبدو وخرج من الملعب في تعادل بلاده غينيا 1-1 مع رواندا أمس الثلاثاء بينما غادر محمد صلاح في انتصار مصر 4-1 على سوازيلاند في القاهرة الجمعة الماضي مصابًا في عضلات أعلى الفخذ.

وغاب المدافع فرجيل فان ديك عن تشكيلة منتخب هولندا في التعادل 1-1 وديا أمام بلجيكا أمس الثلاثاء لأنه لا يزال يشعر بتأثير إصابة في الضلوع تعرض لها أثناء مواجهة ساوثامبتون الشهر الماضي.

وسيسعى ليفربول صاحب المركز الثالث إلى مواصلة بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يتوجه للقاء هدرسفيلد تاون.

وسيواجه فريق المدرب يورغن كلوب منافسه الصربي رد ستار في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.