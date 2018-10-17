لمنع انتقاله إلى ريال مدريد.. تشيلسي يستعد لإغراء إدين هازارد

يتجه نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم عرضٍ مغرٍ للاعبه البلجيكي إدين هازارد، بهدف تمديد عقده، ومنع انتقاله إلى ريال مدريد الذي سعى لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن بروس باك رئيس تشيلسي قوله، إن النادي اللندني سيقدم عقدًا لهازارد في محاولة لإبقائه على ملعب ستامفورد بريدج، ومنع انقاله إلى ريال مدريد.

وتغزل هازارد بريال مدريد واعترف قبل أيام أن ريال مدريد هو حلم حياته، وأنه أفضل نادٍ في العالم، وهو ما أثار التكهنات باقتراب رحيل اللاعب إلى سانتياغو برنابيو، رغم أن عقده مع البلوز يمتد حتى العام 2020.

ونجح تشيلسي في الإبقاء على هازارد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بعدما طلب الحصول على 200 مليون يورو، للسماح للاعب بالانتقال على ريال مدريد وهو ما رفضه الفريق الملكي.

وتعهد بروس باك بأن تشيلسي سيفعل كل ما بوسعه لإبقاء هازرد، وقال: “نريد أن يبقى وسنفعل ما علينا القيام به لإغرائه بالبقاء”.

وسجل هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، مع تشيلسي 8 أهداف هذا الموسم، ويستضيف البلوز مانشستر يونايتد، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي.