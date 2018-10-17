آرسين فينغر يكشف موعد عودته إلى التدريب

كشف المدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي موناكو الفرنسي، أنه سيعود إلى التدريب في الفترة القليلة المقبلة.

وقال فينغر، الذي استقال من تدريب آرسنال بنهاية الموسم الماضي، إنه سيعود إلى التدريب في يناير 2019، دون أن يحدد الفريق الذي سيتولى تدريبه.

واستقال فينغر من تدريب آرسنال، بعدما أمضى 22 عامًا من الفريق اللندني، وتردد أنه أُجبر على تقديم الاستقالة، إذ تعاقد الغانرز مع المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وقال فينجر في حوار مع “بيلد”: “أعتقد أنني سأعود قريبًا، أعتقد سيكون ذلك في الأول من يناير، لا أعرف أين”.

وأضاف: “حصلت على الراحة والآن أنا جاهز للعودة مرة أخرى للعمل، هناك اتحادات اتصلت بي من أجل منتخباتها”

ويرتبط فينغر، البالغ من العمر 68 عامًا، بتدريب بايرن ميونخ الألماني، بعد تعثر الفريق مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وواصل فينغر “لا أستبعد العمل في اليابان مرة أخرى، بفضل 22 عامًا في أرسنال أملك خبرات على عدة مستويات وهناك طلب لي من كل أنحاء العالم”.

وسبق لفينغر تدريب أندية كان نانسي وموناكو الفرنسيين، وناغويا غرامبوس الياباني، وآرسنال الإنجليزي، قبل أن يدرب آرسنال العام 1996.

وقاد فينغر نادي آرسنال للتتويج بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها من الألقاب.