جون تيري يكشف موعد تحوله إلى عالم التدريب

قال المدافع الإنجليزي المعتزل جون تيري، المدرب المساعد لأستون فيلا، إنه يعتقد بأن أمامه بضعة أعوام للتحول إلى مدير فني.

وقال تيري في تصريحاته لـ ” BBC”: “لديّ تطلعات بأن أصبح مدرّبًا يومًا ما، ولكن ذلك قد يحدث خلال 4 أو 5 أعوام”.

وتولى دين سميث تدريب أستون فيلا الأسبوع الماضي، بعد إقالة ستيف بروس، وبدأ تيري قائد منتخب إنجلترا السابق أولى مهامه التدريبية بصفته مساعدًا لسميث.

وأضاف تيري “أريد التعلم من دين سميث، هذا فصل جديد بالنسبة لي وأنا أتطلع إليه حقًّا”.

وأعلن تيري، (37 عامًا)، قبل أيام، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، وكتب في حسابه على “إنستغرام” “بعد 23 عامًا رائعة كلاعب كرة قدم، أرى أن الآن هو الوقت المناسب لي لاعتزال اللعب”.

وشارك تيري مع تشيلسي فيما يقارب 717 مباراة طوال مسيرته التي امتدت على مدار 19 عامًا وسجل 67 هدفًا.

ولعب جون تيري 702 مباراة مع تشيلسي، ونال مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في الدوري الأوروبي، وغيرها من الألقاب المحلية، كما شارك في 78 مباراة دولية.