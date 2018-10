مصائب نادي ليفربول تتوالى بإصابة نابي كيتا في مباراة غينيا ورواندا

زادت معاناة نادي ليفربول من جديد عقب إصابة نابي كيتا خلال تعادل منتخب بلاده غينيا 1-1 أمام رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، يوم الثلاثاء.

وغادر كيتا الملعب خلال الشوط الأول عقب اشتباه بإصابته في الفخذ، إذ حمله زملاؤه خارج الملعب حيث لم يكن متاحًا أي من وسائل نقل اللاعبين المصابين إلى خارج الخطوط.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إصابة كيتا غير محددة المدة بعد، لكنها بالطبع تمثل انتكاسة جديدة لليفربول قبل مواجهة هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل.

وتعرض الهولندي فيرغيل فان ديك ومحمد صلاح للإصابة خلال مباريات دولية مع منتخبيهما، في حين تعرض ساديو ماني لكسر في إصبع يده اليسرى خلال مباراة السنغال والسودان في دكار ضمن التصفيات نفسها.

Naby Keita carried off in Guinea's AFCON qualifier vs Rwanda as a result of no stretcher being available. #LFC pic.twitter.com/wHmYsVSUh2

— Yousef Teclab (@yousef_teclab) October 16, 2018