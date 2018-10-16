كيف احتفل لاعبو إنجلترا بالفوز على إسبانيا؟

لم يستطع لاعبو منتخب إنجلترا كبح سعادتهم الغامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الفوز 3-2 على إسبانيا، الليلة الماضية، بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو أول انتصار تحققه إنجلترا على إسبانيا في عقر دارها منذ 31 عامًا.

ورغم أن القائد هاري كين لم يحرز أي هدف، إلا أنه كانت له بصمة في تسجيل الأهداف الثلاثة في الشوط الأول على ملعب أشبيلية. ونشر القائد كين صورة لنفسه على انستجرام وهو يحتفل مع زملائه يقول: “أداء كبير من اللاعبين. ضغط قوي وحسم أمام المرمى وإحراز أهداف”.

أما كيران تريبيير، زميل كين في توتنهام هوتسبير، والذي شارك أيضًا في المباراة، فنشر صورة له مع رحيم سترلينج أفضل لاعب في المباراة والذي سجل هدفين من الثلاثة، وكتب تعليقًا مع صورة الأسود الثلاثة رمز المنتخب الإنجليزي يقول: “كان الأداء مذهلًا وكانت ليلة لا تنسى لإنجلترا”.

ونشر سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الذي أحرز في مرمى إسبانيا أول هدف له مع إنجلترا منذ ثلاث سنوات، صورة لنفسه وهو يحتفل بالهدفين الأول والثالث اللذين تخللهما هدف ماركوس راشفورد.

وكتب سترلينج (23 عامًا): “يا له من أداء للفريق خارج أرضه وفي مواجهة فريق جيد جدًا في إسبانيا… مع الحصول على ثلاث نقاط”. وسرعان ما نالت كلماته بصمة إعجاب من جانب كين وتريبيير وهاري وينكس الذي شارك أساسيًا.

وكتب راشفورد تعليقًا على صورة جمعته مع القائد كين الذي مرر له الكرة ليسجل الهدف الثاني: “تمامًا مثلما فعلناها في التدريب. تمريرة رائعة”.

ووجه جو جوميز مدافع ليفربول، الذي كانت مواجهة إسبانيا ثاني مشاركة له أساسيًا مع منتخب إنجلترا، تحية إلى المشجعين الذين توجهوا إلى الملعب في أشبيلية لمشاهدة المباراة، وتحملوا الضغط بعد حصار إسبانيا لمرمى إنجلترا في الدقائق الأخيرة.

وكتب مع صورة للفريق قبل المباراة: “حققنا فوزًا رائعًا الليلة على فريق كبير … نشكر الجماهير على المؤازرة التي ساعدتنا على الصمود حتى نهاية المباراة”.

وأنعش الفوز على أحد أكبر منتخبات العالم آمال إنجلترا في المجموعة الرابعة بالدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، ومنحها أمل التأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة أوروبا العام المقبل.

ولا تزال إسبانيا تحتل قمة المجموعة برصيد ست نقاط بعد ثلاث مباريات، بينما أصبح فريق المدرب جاريث ساوثجيت في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بينما باتت كرواتيا، وصيفة بطل كأس العالم، في المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين.