الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لمورينيو بسبب كلمات مسيئة (فيديو)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه وجه اتهامًا لجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد؛ بداعي التلفظ بكلمات مسيئة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز، هذا الشهر.

وذكرت تقارير، أن المدرب البرتغالي وجه سبابًا بلغته المحلية، نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب، عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد.

Mourinho charged José Mourinho has been charged following Manchester United’s game against Newcastle United on 6 October 2018.Read: skysports.tv/iiDBBo Posted by Sky Sports on Tuesday, October 16, 2018

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “هناك مزاعم أن لغة (مورينيو) في نهاية المباراة، والتي التقطت خلال البث، كانت مسيئة و/أو تضمنت سبابًا وكلمات غير مناسبة. هو يملك حتى الساعة السادسة من مساء يوم 19 أكتوبر 2018، للرد على الاتهام”.

وإذا أدين مورينيو، فإنه قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج، يوم السبت المقبل.