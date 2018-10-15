نادي برشلونة يرغب في ضم مدافع توتنهام

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن نادي برشلونة ينوي التعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب نادي توتنهام هوتسبير، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعاني برشلونة أزمة دفاعية حادة، إذ يغيب مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين 6 أسابيع، كما من المتوقع أن يغيب الفرنسي صامويل أومتيتي 4 أشهر إذا خضع لعملية جراحية.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن برشلونة ينوي ترميم دفاعه بالبلجيكي ألديرفيريلد الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة عن ألديرفيريلد قوله قبل أيام بشأن تمديد عقده مع توتنهام: “بصراحة، أنا لا أفكر في الأمر في الوقت الحالي، أشعر أنني بحالة جيدة، ألعب كثيرًا الآن، ولذلك أنا سعيد. سنرى”.

وكان ألديرفيريلد الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، هدفًا أساسيًا لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ويمكن أن يجدد الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رغبته في ضمه في ظل قلة ثقته مورينيو بالمدافعينِ إريك بايلي وفيكتور ليندلوف.

وشارك ألديرفيريلد مع توتنهام في 9 مباريات الموسم الحالي، بينها مباراة السبيرز أمام برشلونة، التي فاز فيها الفريق الكتالوني 4/2، على ملعب ويمبلي في لندن.

يشار إلى أن ألديرفيريلد يملك 85 مباراة مع منتخب بلجيكا، وشارك في 6 مباريات بكأس العالم 2018، التي نال فيها المنتخب البلجيكي المركز الثالث.