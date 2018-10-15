أهداف مباراة إسبانيا وإنجلترا.. ثلاثية بيضاء للأسود الثلاثة (فيديو)

سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده إنجلترا أمام إسبانيا، على ملعب ستاد بينتو فيامارين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة A4 لدوري الأمم الأوروبية.

وتلقى سترلينغ كرة عرضية من زميله ماركوس راشفورد، ليضعها بطريقة رائعة في مرمى الحارس دافيد دي خيا، في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 30 مرر هاري كين كرة متقنة إلى ماركوس راشفورد، ليضيف الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 30.

وواصل المنتخب الإنجليزي هجماته القاتلة وأضاف الهدف الثالث بتوقيع رحيم سترلينغ بعد تمريرة من هاري كين في الدقيقة 38.

وسبق أن حقق المنتخب الإسباني الفوز على إنجلترا في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 على ملعب ويمبلي.

قوووووووووووووووووووووووووووول إنجلترا الأول ” ستيرلينغ ” هدف راااااااااااااااااااائع ???????? HD#إنجلترا_إسبانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/7mpIFW9w2Q — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبيه | إسبانيا 0 × 2 إنجلترا | هدف إنجلترا الثاني ” راشفورد ” HD #ESPENG

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/gNnS7ycE7z — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبيه | إسبانيا 0 × 3 إنجلترا | هدف إنجلترا الثالث ” ستيرلينغ ” HD #ESPENG

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/FkADKR5h0g — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

ويملك المنتخب الإسباني 6 نقاط من فوزين على إنجلترا وكرواتيا، في حين يملك الإنجليزي نقطة وحيدة، وفوزه اليوم يرفع رصيده إلى 4 نقاط، كما يملك المنتخب الكرواتي نقطة وحيدة.

تقسم المنتخبات الوطنية الـ55 لليويفا إلى 4 درجات (تسمى “دوريات”) 12 فريقًا في الدوري A، و12 فريقًا في الدوري B، و15 فريقًا في الدوري C، و16 فريقًا في الدوري D.

وتقسم كل درجة إلى 4 مجموعات، تتألف من 3 أو 4 فرق، سيتأهل فائزو المجموعات الأربع في الدوري A إلى نصف نهائي دوري الأمم في يونيو 2019، سيصعد أصحاب المراكز الأولى من كل الدوريات ما عدا الدوري A للمستوى الأعلى، سيهبط أصحاب المراكز الأخيرة إلى المستوى الأدنى ما عدا الدوري D.