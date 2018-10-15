مدرب أستون فيلا الجديد يطلب مساعدة جون تيري في كل شيء

قال دين سميث المدرب الجديد لفريق أستون فيلا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتوقع أن يكون مساعده جون تيري عونًا كبيرًا له في اتخاذ القرارات رغم وصول ريتشارد أوكلي مساعدًا للمدرب اليوم الإثنين.

وتولى سميث مدرب برينتفورد السابق تدريب أستون فيلا الأسبوع الماضي، بعد إقالة ستيف بروس، وبدأ تيري قائد منتخب إنجلترا السابق أولى مهامه التدريبية بصفته مساعدًا لسميث.

وقال سميث لموقع النادي على الإنترنت “أبلغت (تيري) أنه سيشارك في كل شيء”.

“تحدثت معه مطولًا بشأن ما قام به من قبل في المباريات وعن المدربين الذين عمل معهم.. أمر رائع أن يرغب في العمل معي”.

وأضاف سميث أن أوكلي، الذي سبق له العمل مساعدًا له في برينتفورد، سيزيد من قوة مجموعة العمل.

وأوضح قائلًا: “إنه يعرف أسلوبي في العمل كما إنه مدرب جيد وشخص رائع”.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية بعد الفوز 3 مرات في أول 12 جولة، وسيواجه سوانزي سيتي السبت المقبل.