مباراة إسبانيا وإنجلترا.. الاتحاد الإنجليزي يدين تصرفات غير مقبولة لمشجعي الأسود الثلاثة

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشدة أعمال شغب وقعت في مدينة إشبيلية الإسبانية، أمس الأحد، قبل يوم واحد من إقامة مباراة إنجلترا مع إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية، وتعهد الاتحاد بفرض عقوبات على مرتكبيها.

وتوجه نحو 3 آلاف مشجع إنجليزي إلى المدينة الواقعة جنوب إسبانيا لحضور المباراة التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من المشجعين وهي تحطم الطاولات والمقاعد في أحد شوارع التسوق الرئيسية في إشبيلية، وظهر بعضهم وهو يحطم بعض السيارات.

واضطرت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية للتدخل لتفريق الحشود، ولم ترد أي تقارير عن أي اعتقالات أو إصابات خطيرة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي للعبة: “ندين السلوك غير المقبول الذي شهدناه في إشبيلية، قبل مواجهة إسبانيا اليوم الإثنين ندعو المشجعين الذي رافقوا المنتخب إلى احترام الدولة المضيفة والتحلي بالمسؤولية.

“وسيعمل الاتحاد بالتنسيق مع الشرطة البريطانية المخصصة لملاعب كرة القدم من أجل تحديد هوية المتورطين في هذه الأعمال، وسنفرض عقوبات على أي مشجع تسبب في إثارة الشغب”.

وأُلقي القبض على نحو 90 من مشجعي إنجلترا بسبب أعمال شغب قبل وبعد مواجهة هولندا وديًا في أمستردام في وقت سابق هذا العام.