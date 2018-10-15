مباراة إسبانيا وإنجلترا.. هل تفسد “أسود ساوثغيت” انطلاقة “الماتادور” مع إنريكي؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب “بينتو فيامارين” في مدينة إشبيلية الإسبانية لمتابعة مباراة منتخبي إسبانيا وضيفه إنجلترا في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتبدو المواجهة مثيرة، خاصة أن منتخب إسبانيا يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط وفوزه يضمن له التأهل في ظل امتلاك منتخب إنجلترا نقطة واحدة مثل كرواتيا.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إسبانيا وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

تفوق إنجليزي

تفوق منتخب إنجلترا بشكل واضح في مبارياته ضد إسبانيا خلال 7 مباريات رسمية جمعت المنتخبين.

وفاز منتخب إنجلترا 3 مرات مقابل انتصارين للإسبان وتعادلين، وبدأت اللقاءات في كأس العالم 1950، وفاز منتخب إسبانيا بهدف تيلمو زارا وفي تصفيات أمم أوروبا 1968، وفاز منتخب إنجلترا ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-1 ، 1-0).

وفاز منتخب إنجلترا في أمم أوروبا 1980 بهدفين مقابل هدف ثم التعادل دون أهداف في مونديال 1982 والتعادل في ثمن نهائي أمم أوروبا 1996 دون أهداف وتأهل إنجلترا بضربات الترجيح ثم فاز الإسبان في دوري الأمم الأوروبية في إنجلترا بنتيجة 2-1.

انطلاقة الماتادور

يسعى منتخب إسبانيا لمواصلة انطلاقته الرائعة مع مديره الفني لويس إنريكي الذي أبهر الجميع بالفوز في إنجلترا بخلاف اكتساح كرواتيا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية.

وأكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن المواجهة ستكون صعبة موضحًا في المؤتمر الصحافي قبل المباراة أن المدير الفني غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا رائع ويملك قدرات مميزة.

ويملك منتخب إسبانيا صفوفًا متكاملة فحراسة المرمى تشمل دافيد دي خيا وكيبا آرازيبليغا بجانب رباعي الدفاع الإسباني سيرجيو راموس وناتشو وسيزار ازابيلكويتا وخوسيه جايا مع غياب مؤثر للمدافع جيرارد بيكيه وأيضًا الظهير الأيمن داني كارفخال.

وفي خط الوسط يراهن إنريكي على الخماسي سيرجيو بوسكيتس وكوكي ورودري وماركو أسينسيو وساؤول نيجويز مع غياب مؤثر أيضًا للموهوب إيسكو.. ويعول إنريكي في الهجوم على المهاجم رودريغو أو ألفارو موراتا في الهجوم.

أسود ساوثغيت

يبحث منتخب إنجلترا عن تصحيح المسار وحصد الفوز الأول على حساب إسبانيا في عقر دارها خاصة للثأر بعد الخسارة على يد الماتادور في إنجلترا.

ويعتمد المدير الفني على تشكيلته التي تضم جوردان بيكفورد وأمامه الثلاثي هاري ماغواير وجون ستونز وكايل والكر بجانب ظهيري الجنب كيران تريبير وداني روز.

ويعوّل ساوثغيت على الثلاثي جوردان هندرسون وإريك داير وهاري وينكس في الارتكاز بجانب ثنائي الهجوم رحيم سترلينغ وهاري كين.