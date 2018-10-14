مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. لويس إنريكي مدرب إسبانيا يكيل المديح لنظيره ساوثغيت

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إنه أحد المعجبين بغاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين غدًا الاثنين في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مشيرًا إلى أنه يدرس المؤتمرات الصحفية لنظيره.

وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين “أحب ساوثغيت كمدرب وأيضًا أنا معجب بما يقدمه. يريد دائمًا الحصول على الكرة رغم أن فريقه لا يسيطر على اللعب وهو يتأقلم مع لاعبيه، تابعته وأشاهد مؤتمراته الصحفية لأنني أحب ما يقوله وأتعامل معها على أنها درس في اللغة الإنجليزية. أتمنى ألا يكون محظوظًا في مواجهة إسبانيا لكن سأتمنى له التوفيق بعد المباراة”.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى لدوري الأمم بست نقاط من مباراتين وستضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي لو انتصرت على إنجلترا.

ولدى إنجلترا، التي بلغت قبل نهائي كأس العالم، نقطة واحدة من مباراتين ويبدو أنها ستتنافس ضد كرواتيا، بعد تعادلهما بدون أهداف يوم الجمعة، على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتغلبت إسبانيا 4-1 على ويلز في مباراة ودية الأسبوع الماضي لتحقق انتصارها الثالث في ثلاث مباريات تحت قيادة لويس إنريكي.