مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد حارسه دافيد دي خيا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن إدارة مانشستر يونايتد تقترب من تجديد عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، أن دي خيا سيوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد، مع زيادة كبيرة في راتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي خيا سيوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد خلال أسبوع، وسيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد (18 مليون إسترليني سنويًا).

وانضم دي خيا، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الحالي (صيف 2019)، علمًا أنه كان قريبًا جدًا من ريال مدريد صيف العام 2015.

وشارك دي خيا في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي (10 مباريات، 900 دقيقة)،

وبالمجمل فإن دي خيا شارك في 325 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ العام 2011، واستقبل شباكه 324 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 121 مباراة.