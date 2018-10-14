هاري كين: لست مصابًا ومستعد لمباراة إنجلترا وإسبانيا

أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أنه ليس بحاجة إلى راحة، وأنه يرغب في اللعب أمام إسبانيا غدًا الإثنين في إشبيلية، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وفاز كين، مهاجم توتنهام بالحذاء الذهبي لمونديال روسيا 2018، برصيد ستة أهداف، ولكن توقف رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده في آخر 16 مباراة عند ستة أهداف.

وقال كين في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “بالتأكيد، سأكون مستعدًا لمباراة الإثنين”، مقرًا أنه يعاني من الإجهاد، لكنه لا يعتقد أن مستواه تأثر بذلك، موضحًا: “كانت الأمور قاسية بعد كأس العالم، لم نحصل على راحة كافية، لكنني أعتقد أنني تعاملت مع ذلك بشكل جيد”.

وأضاف: “حافظت على لياقتي البدنية وحالتي الصحية، كانت هذه أولوية بالنسبة لي في بداية الموسم”.

وأوضح: “وضعت معايير لنفسي، وأود أن أحققها في كل مباراة أخوضها، لا أعتقد أن أدائي تراجع”.

ويتوقع كين مواجهة صعبة أمام إسبانيا، لكنه شدد على أن منتخب بلاده سيواصل العمل بجهد.

واختتم النجم الإنجليزي تصريحاته قائلًا: “أواصل فقط التركيز على عملي، وعلى ما يتعين عليه أن أقوم به، احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت أود تسجيل المزيد من الأهداف مع إنجلترا مؤخرًا”.