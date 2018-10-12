هل تسبب إصابة محمد صلاح أزمة بين منتخب مصر وليفربول؟

حصد منتخب مصر فوزًا سهلًا على حساب ضيفه سوازيلاند بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، ولكنه خسر جهود نجم الشباك محمد صلاح.

ولم يستطع “صلاح” استكمال المباراة، وغادر في الدقائق الثلاث الأخيرة بسبب إصابة عضلية استحوذت على اهتمامات الجماهير، ليس في مصر ولكن أيضًا جماهير نادي ليفربول الإنجليزي.

وأصبح السؤال: هل تثير إصابة محمد صلاح أزمة بين منتخب مصر وليفربول؟ هذا ما تحاول “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

خطاب ليفربول

ترددت أنباء قوية عن وصول خطاب من نادي ليفربول الإنجليزي قبل مباراة سوازيلاند يرفض إشراك محمد صلاح لشعوره بالإجهاد.

وأعلن هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية أن ليفربول لم يرسل أي خطاب رسمي بخصوص عدم إشراك صلاح في المباراة.

وأكد مصدر داخل منتخب مصر لـ”إرم نيوز” أن طبيب فريق ليفربول تواصل مع الجهاز الطبي للفراعنة، وأكد أن صلاح يشعر بالإجهاد وطالب بعدم إشراكه، ولكن نادي ليفربول لم يطلب بشكل رسمي لأنه لا يحق له ذلك، وبالتالي التواصل كان وديًا.

الإجهاد يضرب صلاح

يبدو أن الإجهاد يحاصر محمد صلاح بسبب الضغوط التي يتعرض لها على مدار الشهور الماضية، خاصة أنه عانى من تراجع الأداء بشكل عام، وأيضًا المشاكل والخلافات مع زميله السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، والانتقادات بسبب صيامه التهديفي.

وأكد أيمن عبد العزيز، لاعب منتخب مصر الأسبق لـ”إرم نيوز” أن محمد صلاح يعاني من الضغوط، وإصابته تؤكد معاناته من هذه الضغوط والإجهاد البدني، والعضلي، والنفسي.

وأضاف:” كنت أفضل ألا يُكمل صلاح المباراة ويغادر مع الدقيقة 60 بعد ضمان الفوز وتوفير مجهوده”.

تراجع مستمر

يعاني صلاح من أزمة واضحة بسبب تراجع المستوى والأداء الفردي والتهديفي.

وحاول صلاح استعادة الثقة في منتخب مصر بعد أن عانى مع ليفربول من غياب الأداء المبهر والتراجع الفني، وبالتالي كانت الإصابة استمرارًا لمسلسل سوء الحظ الذي واجه الفرعون المصري.

خطأ أجيري

عانى المنتخب المصري من خطأ للمدرب المكسيكي خافيير أجيري أولًا بتغيير مركز “صلاح” إلى قلب الملعب في الشوط الثاني، وإشراكه كصانع لعب محوري، وهو ما أرهق صلاح.

وجاء قرار أجيري باستمرار صلاح كخطوة غير موفقة، لأن اللاعب ظهرت عليه علامات الإجهاد والضغوط وهو ما أدى لإصابته في النهاية.