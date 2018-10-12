مباراة كرواتيا وإنجلترا.. هل تثأر الأسود الثلاثة من رفاق مودريتش؟

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التي تجمع بين منتخب كرواتيا وضيفه إنجلترا، مساء الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويحتل منتخب كرواتيا وإنجلترا المركزين الثاني والثالث بلا رصيد، خلف إسبانيا صاحبة الصدارة برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت السعودية.

وتبث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 2” بصوت المعلق علي محمد علي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز ملامح أقوى مواجهات اليوم في دوري الأمم الأوروبية:

تاريخ مواجهات كرواتيا وإنجلترا

تبدو المواجهة ثأرية بين المنتخبين، فالكروات بددوا حلم الإنجليز في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، وتأهلوا على حسابهم إلى المباراة النهائية، بعد الفوز في نصف النهائي بنتيجة 2/1 عن طريق إيفان بيريسيتش وماريو ماندوزكيتش، بينما أحرز كيران تريبير هدف الإنجليز.

ويبدو تاريخ المواجهات متكافئًا بين المنتخبين، فكلاهما فاز في 3 مناسبات من 6 لقاءات رسمية، وفاز المنتخب الإنجليزي في أمم أوروبا 2004 بنتيجة 4/2 ولكن الكروات فازوا ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أوروبا 2008 بنتيجة (2/0) و(3/2).

وفي تصفيات كأس العالم 2010، فاز الإنجليز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (4/1) و(5/1) قبل مواجهة مونديال 2018.

صحوة الكروات

يبقى منتخب كرواتيا وصيف العالم الأسوأ في الجولتين الماضيتين، بعد خسارته أمام إسبانيا 6/0؛ وهو ما أثار الجدل حول ضرورة تجديد دماء هذا الجيل الذي حصد أكبر إنجاز في تاريخ الكرة الكرواتية مع المدير الفني زلاتكو داليتش.

ويقود المنتخب الكرواتي أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش الذي تُوِّج بجائزة الأفضل من جانب الاتحاد الدولي “فيفا” بجانب أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد زلاتكو على الضغط في وسط الملعب والأداء الجماعي الذي تميز به المنتخب الكرواتي لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد مباراة إسبانيا.

ويراهن زلاتكو على الحارس الواعد دومينيك ليفاكوفيتش وصلابة رباعي الدفاع بقيادة العائد ديان لوفرين وديماغوي فيدا وتين جيدفاج وماتيج ميتروفيتش.

ويتميز المنتخب الكرواتي بقوة خط الوسط بوجود الرباعي لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماتيو كوفاسيتش وإيفان بيريستش، مع ثنائي الهجوم أنتي ريبيتش وأندريج كراماريتش.

خطة الأسود الثلاثة

يسعى منتخب إنجلترا مع مديره الفني غاريث ساوثغيت لإنعاش آماله في هذه البطولة وحصد الفوز على كرواتيا في عقر دارها.

ويعتمد ساوثغيت على خطته 3-5-2 بالرهان على حارس المرمى جوردان بيكفورد، وأمامه الثلاثي كيل والكر وجون ستونز وهاري ماغواير في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، يلعب منتخب الأسود الثلاثة بالظهيرين كيران تريبير وداني روز مع ثنائي الارتكاز جوردان هندرسون وروس باركلي، وعلى الأطراف رحيم سترلينغ وماركوس راشفورد.

ويقود خط الهجوم وحيدًا نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، أبرز وأخطر أسلحة ساوثغيت؛ لتميزه في القدرات التهديفية واستغلال أنصاف الفرص.

وأكد طارق السعيد لاعب أندرلخت البلجيكي الأسبق لشبكة “إرم نيوز”، أن المستويات اختلفت بعد كأس العالم، والمنتخب الإنجليزي لن يكون ندًا سهلًا لكرواتيا، بل سيلعب للثأر وتأكيد تميزه مع مدربه ساوثغيت.

وأضاف: “منتخب كرواتيا أمامه اختبار مهم من أجل الحفاظ على بريق هذا الجيل وتألقه رغم المشاكل الدفاعية التي ظهرت في مواجهة إسبانيا”.

مواجهات مثيرة

تقام أيضًا مواجهات مثيرة، اليوم، في نفس البطولة، حيث يستضيف منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية نظيره سويسرا.

ويلعب في المستوى الثاني للبطولة منتخب النمسا ضد إيرلندا الشمالية، كما يلعب في المستوى الثالث منتخب اليونان ضد المجر وفنلندا ضد أستونيا، وفي المستوى الرابع يلعب منتخب روسيا البيضاء ضد لوكسمبورغ ومولودوفا ضد سان مارينو.