بوغبا يعترف لأول مرة بتراجع مستواه بعد المونديال

اعترف بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم بأنه فقد تركيزه عقب المونديال وهو ما حذره منه مدربه جوزيه مورينيو.

وقال البرتغالي مورينيو عن تألق بوغبا في كأس العالم: “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنا نحن للحصول على أفضل النتائج منه لكنه يتعلق به شخصيًا واستخلاص أفضل ما لديه، أعتقد أن كأس العالم البطولة المثالية للاعب مثله لتقديم الأفضل.

“خلال موسم واحد يمكن أن يكون لديك مباراة كبيرة ثم مباراة أصغر ثم واحدة أصغر، ثم يمكنك أن تفقد تركيزك ثم تأتي مباراة كبيرة مرة أخرى.”

ودخل بوغبا البالغ عمره 25 عامًا في صدامات مع مدربه منذ العودة من روسيا حيث بدا لاعبًا مختلفًا عن الذي قاد منتخب بلاده للقبه العالمي الثاني في التاريخ.

واعترف بوغبا الآن: “من الصعب التركيز وأن نبدأ مرة أخرى وتعود بقوة لأننا حققنا نتائج مبكرة ووصلنا للقمة في كأس العالم، بالنسبة إلينا، كانت أفضل جائزة يمكنك الفوز بها كلاعب كرة قدم. “

وأجبره تراجع مستواه على إعادة النظر في مستقبله في “أولد ترافورد” خاصة وأن يوفنتوس وبرشلونة يرغبان في التعاقد معه لكن بوغبا الذي قص شعره بشكل جديد يوم الأربعاء ورسم علامة صاعقة كهربائية في شعره استبعد الرحيل عن يونايتد في يناير/كانون الثاني المقبل قائلًا: “نحن نحب التحديات أيضًا ولدينا أهداف، على سبيل المثال لم أفز من قبل بالدوري الإنجليزي هذا هدف أود تحقيقه”.

وتوترت علاقة بوغبا بمدربه البرتغالي خلال أحد التدريبات ما دفع مورينيو لسحب شارة القيادة منه لكن بوغبا، الذي يستعد للمشاركة مع فرنسا في مباراتين ضد أيسلندا وألمانيا، يصر على أنه ليس بحاجة لتولي قيادة الفريق.

وقال نجم يوفنتوس السابق: “لم ألعب أبدًا في المنتخب الفرنسي حتى أصبح قائده، فمجرد وجودي في المنتخب شيء كبير بالنسبة لي، ليس عليك أن تكون قائدًا كي تتحدث، القائد ليس شخصًا لديه شارة القيادة، حتى تكون قائدًا يمكنك الحديث في الملعب مع الزملاء والحكام لكني رأيت قادة لم يتحدثوا بالضرورة”.

ويعتقد ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا أن هناك بعض المشاكل التي يجب أن يواجهها بوغبا ومورينيو رغم تراجع خلافهما بشكل كبير عقب الفوز على نيوكاسل.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى دور نصائح بوغبا لمدربه في العودة للمباراة بعد التأخر بهدفين في أول عشر دقائق وقد نفذ مورينيو كافة نصائح بوغبا التي قادت الفريق للفوز 3-2 في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت في ملعب “أولد ترافورد”.