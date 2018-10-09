ألفارو موراتا: هازارد يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد

تحدث المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن رغبة زميله في تشيلسي الدولي البلجيكي إيدين هازارد، في اللعب لريال مدريد، وأكد أنه لاعب يحترم فريقه الحالي لكنه يحلم باللعب للفريق الملكي.

وقال ألفارو موراتا في تصريحات نشرتها “أس”: “هازارد سعيد في تشيلسي ولا يرغب في الرحيل بأي طريقة، لكن لو كان في صالح تشيلسي بيعه وطلبه ريال مدريد سيحصل عليه.”

وأضاف المهاجم السابق لريال مدريد: “هو بإمكانه اللعب والتأقلم بسهولة مع الميرنغي، وفي أي مركز، هو لم يصرح برغبته في الرحيل عن تشيلسي، لكنه يحلم باللعب لريال مدريد ولو طلبه إيدين هازارد فلن يكون هناك عائق لرحيله.”

وأكد مهاجم تشيلسي أنه تحدث مع هازارد كثيرًا عن ريال مدريد، وقال عن تصريحه الأخير حول حلمه باللعب في مدريد: “إن قال ذلك فهذه حقيقة، هو يرغب ويحلم باللعب لريال مدريد.”

ولم ينس موراتا فريقه السابق مؤكدًا أنه لا يعيش أزمة، وقال: “ليس هناك موسم لم يعرف فيه ريال مدريد فترات صعبة، الهدف سيأتي حين يبدأ ماريانو وبيل وماركو في التسجيل، كل من كان يرغب في أن مدريد تخسر سيصمت.”