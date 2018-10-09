الإصابة تبعد ماتيتش عن تشكيلة منتخب صربيا بدوري الأمم الأوروبية

قال مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش سيغيب عن تشكيلة منتخب بلاده صربيا أمام الجبل الأسود ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة لم يتم تحديدها.

وأضاف يونايتد أن ماتيتش (30 عامًا) عاد إلى النادي لاستكمال مرحلة إعادة التأهيل مشككًا في قدرة اللاعب على المشاركة مع تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو في مواجهة ناديهما السابق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في 20 أكتوبر تشرين الأول بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

وشارك ماتيتش، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي العام الماضي، في ثماني مباريات هذا الموسم.

وسينضم اللاعب الصربي إلى الظهير الأيسر لوك شو الذي استبعد هو الآخر من تشكيلة منتخب إنجلترا، أمس الإثنين، بسبب الإصابة.

وسيحل منتخب صربيا ضيفًا على الجبل الأسود الخميس المقبل قبل أن يتوجه إلى بوخارست لمواجهة رومانيا بعدها بثلاثة أيام.