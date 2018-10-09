تعرّف على المبلغ الذي رصده ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين في يناير

يسعى العملاق الإسباني ريال مدريد للتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، رصدت إدارة ريال مدريد مبلغًا ضخمًا يُقدر بـ200 مليون جنيه إسترليني؛ من أجل التعاقد مع نجم السبيرز المتوهج.

وتأتي هذه الرغبة في التعاقد مع النجم الإنجليزي في ظل معاناة خط هجوم الريال من ندرة تسجيل الأهداف في الآونة الأخيرة.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وجه تعليمات بضرورة التعاقد مع مهاجم من طراز فريد خلال الفترة المقبلة بأي ثمن ممكن، بعد جفاف أهداف الميرينجي خلال الأربع مباريات السابقة.

كتيبة اللوس بلانكوس نجحت في تسجيل 12 هدفًا فقط، خلال ثماني مباريات خاضها الفريق في الليجا هذا الموسم، أقل من عدد الأهداف المُسجلة لفرق برشلونة وإشبيلية وسلتا فيغو.

ويعتقد الكثيرون أن سبب انخفاض المعدل التهديفي للفريق يرجع إلى التفريط في خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي مقابل مبلغ 99 مليون جنيه إسترليني.

وفي ظل سوء مستوى كريم بنزيما وماريانو دياز مخيا الثنائي الهجومي لفريق العاصمة الإسبانية، تبحث إدارة الملكي عن خيارات جديدة؛ من أجل دعم صفوف الفريق والمنافسة على الألقاب، حيث سجل الثنائي أربعة أهداف فقط في إطار مواجهات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسبق أن أعلنت إدارة توتنهام عن رفضها القاطع لبيع نجم هجومها الأول، إلا أن إدارة الملكي تأمل في أن المبلغ القياسي الذي تقدمه لخطف اللاعب يكون سببًا في تغيير رأي إدارة الفريق الإنجليزي.

ولا يقتصر اهتمام ريال مدريد على التعاقد مع كين فقط، بل يسعى الملكي للتعاقد مع النجم الدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويأمل العملاق الإسباني في خروج توتنهام من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ لكي ينخفض المقابل المادي المطلوب للتخلي عن اللاعب، ويحل فريق توتنهام في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط؛ بعد أن فشل في تحقيق الفوز أو التعادل في أول مواجهتين له بالبطولة أمام فريقي الإنتر وبرشلونة.