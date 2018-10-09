ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول يعلق على تراجع مستوى محمد صلاح

أكَّد النجم الدولي الإنجليزي ألكساندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يزال عنصرًا رئيسًا في تشكيلة الفريق على الرغم من تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى النجم الدولي المصري جاهدًا خلال الفترة الماضية للمضي على خطى موسمه الأول برفقة الفريق الإنجليزي العريق الذي استطاع خلاله تسجيل 44 هدفًا في جميع المسابقات.

وخلال تصريحات صحفية سابقة شدد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على دعمه الكامل لجهود محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف فقط خلال عشر مباريات خاضها بالموسم الجاري برفقة الريدز.

ويعتقد أرنولد البالغ 20 عامًا أن صلاح يواجه مستوى غير عادل من التوقعات التي وضعت على عاتقه بعد أرقامه الاستثنائية بالموسم الماضي.

وخلال حديث لشبكة سبورتس ماكس الإعلامية تحدث جناح ليفربول الشاب قائلاً: “نجح صلاح في تحقيق أرقام قياسية بالموسم الماضي، لذا فدائمًا ما يكون من الصعب تكرار الأمر”.

وأضاف أرنولد: “أعتقد أنه لا يزال يثبت أنه يتمتع بموهبة كبيرة، ولا يزال مؤثرًا بالنسبة لنا في المباريات، ولا يزال يظهر مدى الجودة التي يتمتع بها فوق أرضية الملعب”.

واستطرد: “الأمر كله يتعلق بالحفاظ على الزخم بغض النظر عن البطولة التي تنافس فيها سواء كانت دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي أو أي بطولة أخرى، حيث يتوجب عليك التركيز على الخصم الذي ينتظرك”.

واختتم: “بغض النظر عن البطولة التي نشارك فيها نحن نأخذ كل الأمور على محمل الجد، فنحن نقاتل من أجل البطولة ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات”.

يُذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية طرحت اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.