6 لاعبين سيرحلون عن مانشستر يونايتد في حال بقاء مورينيو

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد قد يخسر ستة من لاعبيه في حال بقاء جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق في ظل علاقته المتوترة مع هؤلاء اللاعبين.

ويتعرض مدرب مانشستر يونايتد لضغوط في “أولد ترافورد” على الرغم من العودة المثيرة للفريق بتحويل تأخره بهدفين إلى فوز درامي بثلاثية على نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت الماضي.

لكن تصادم المدير الفني البرتغالي مع العديد من لاعبيه في الأسابيع الأخيرة رجح رحيله عن الفريق إلا أن الفوز المثير على نيوكاسل يونايتد أعاد الأمل لمدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق.

وأفادت صحيفة “ميل” البريطانية بأن بقاء مورينيو سيجبر عددًا من اللاعبين على الرحيل مع نهاية الموسم الحالي أبرزهم بول بوغبا الذي دخل في صدام علني مع مدربه الذي حرمه من شارة القيادة والتدريب مع الفريق عقب الخسارة أمام ديربي كاونتي بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويهتم برشلونة بالتعاقد مع بوغبا الفائز بكأس العالم لكن سعره لن يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني على الرغم من رغبة يونايتد في مضاعفة هذا الرقم.

وقد يخسر يونايتد أيضًا لوك شو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويمكن أن يتفاوض مع أي نادٍ في يناير/كانون الثاني المقبل لأن النادي لم يعرض عليه تمديد عقده الحالي.

ويرفض ديفيد دي خيا أيضًا التوقيع على عقد جديد وسط مخاوف من قدرة يونايتد على الفوز بالألقاب فيما يبدو أن أنطوني مارسيال لا يعارض التوقيع على عقد جديد في حال رحيل مورينيو.

كما يفكر لاعبان آخران في مستقبلهما وهما إريك بيلي وقائد الفريق أنطونيو فالنسيا بعدما أحرجهما مورينيو علنًا عقب المباريات الأخيرة؛ ما سبب لهما الكثير من الضيق.