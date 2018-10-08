آرسنال يوقع عقدًا لخمس سنوات مع أديداس لتزويده بملابس الفريق

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، أنه وقع عقدًا جديدًا مع شركة أديداس للمستلزمات الرياضية، بداية من يوليو تموز 2019؛ لتزويد الفريق الأول بالملابس.

وستزود أديداس الفريق بأطقم الملابس بدلًا من شركة بوما، التي سينتهي عقدها مع النادي الواقع في شمال لندن بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الصفقة الجديدة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (391.7 مليون دولار) على مدار خمس سنوات وحتى 2024.

وستدفع الصفقة، التي ستوفر للفريق مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا، آرسنال نحو المركز الثالث ضمن لائحة أغلى صفقات الملابس على صعيد الفرق الكروية، خلف عقد برشلونة مع نايكي الأمريكية، والذي يقدر بنحو 140 مليون جنيه سنويًا، وعقد مانشستر يونايتد مع أديداس البالغ قيمته 75 مليون جنيه.

ويمثل هذا نهاية تعاون آرسنال مع بوما، والذي بدأ عقب عقدين من تعامل النادي مع نايكي.