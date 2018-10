رسميًا.. جون تيري قائد تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق يعتزل كرة القدم (صورة)

قرر جون تيري القائد السابق لتشيلسي ومنتخب انجلترا اعتزال كرة القدم بعد 23 عامًا في اللعبة.

ولم يرتبط المدافع البالغ من العمر 37 عامًا بأي ناد منذ رحيله عن أستون فيلا عقب الهزيمة أمام فولهام باستاد ويمبلي في مواجهة فاصلة على التأهل للدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

وقال تيري في حسابه على إنستغرام اليوم الأحد “بعد 23 عامًا رائعة كلاعب كرة قدم، أرى أن الآن هو الوقت المناسب لي لاعتزال اللعب”.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تيري قد يصبح مساعدًا للفرنسي تييري هنري في تدريب أستون فيلا عقب إقالة المدرب ستيف بروس يوم الأربعاء الماضي بسبب سلسلة من النتائج السيئة تركت الفريق في المركز 15 حاليًا.

وترك المدافع تيري، الذي شارك في 78 مباراة دولية، تشيلسي في 2017 بعد 19 موسمًا مع النادي الواقع في غرب لندن فاز خلالها بالدوري الإنجليزي خمس مرات وبخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية ثلاث مرات.

وفاز تيري أيضًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي رغم غيابه عن المباراتين النهائيتين نظرًا لإيقافه في مباراة دوري الأبطال عام 2012، وإصابته قبل نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي.

وبعد إعلانه الاعتزال قال تشيلسي في حسابه على تويتر “22 عامًا بقميص تشيلسي. 15 لقبًا. إنها واحدة من أفضل السجلات لأي إنجليزي في تاريخ اللعبة”.

