الكشف عن كلمات “قاسية” من مورينيو للاعبي مانشستر يونايتد بين شوطي مباراة نيوكاسل

كشف لوك شو ظهير أيسر مانشستر يونايتد عمّا دار في غرفة خلع ملابس الفريق بين شوطي مواجهة نيوكاسل يونايتد عندما كان فريقه متأخرًا بهدفين في”أولد ترافور” قبل انتفاضة الشوط الثاني وتسجيل ثلاثة أهداف في آخر 20 دقيقة.

وقلب يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في الدوري عندما أحرز أليكسيس سانشيز هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة ليخفف الضغط عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبدأت المباراة وسط تقارير إعلامية بوجود مستقبل مورينيو على المحك، وأشارت إحدى الصحف إلى أنه ستتم إقالته هذا الأسبوع بغض النظر عن النتيجة ضد نيوكاسل وهي المزاعم التي نفاها النادي.

وقال “شو” لقناة النادي إن مورينيو وجّه كلمات قاسية للاعبين خلال الاستراحة، موضحًا:”العودة في المباراة، وتعديل النتيجة من خسارة بهدفين إلى فوز بالثلاثة، تحققا بفضل كلمات قوية ولاذعة من المدرب بين الشوطين في غرفة تغيير الملابس.

وأضاف:”أعتقد أن كل ما قيل كان صحيحًا، والتأخر بهدفين في الشوط الأول ضد نيوكاسل على أرضنا أمر سيئ للغاية، وهذه الكلمات ساعدتنا في أن نكون فريقًا مختلفًا خلال الشوط الثاني، وكانت بمثابة الصفعة التي جعلتنا نستفيق لنظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، وكانت الروح عالية، وكان التمرير سريعًا ومباشرًا، وأعادت لنا فترات التألق السابقة”.

وأوضح مورينيو عقب المباراة عمّا قاله للاعبيه بين الشوطين قائلًا:”بين الشوطين فتحنا قلوبنا وتحدثنا خلال الاستراحة، ودخل الفريق الشوط الثاني بروح مختلفة وإيمان مختلف، وقدّم اللاعبون كل ما لديهم لتحقيق الفوز، وتحدثنا دقيقتين عن التغييرات الخططية التي سنقوم بها، ثم ثماني دقائق عن أشياء أخرى اعتقدت أنها تتيح للاعبين حرية أكبر في الشوط الثاني”.