مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. رياض محرز يُضيع ركلة جزاء

أضاع الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي ركلة جزاء احتُسبت لصالح فريقه أمام ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتُسبت ركلة جزاء في الدقيقة 83 لصالح السيتي، تصدى لها محرز وأطاح بها فوق المرمى.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول، صاحب الوصافة.

ويسعى “الريدز” لمواصلة تفوقه على مانشستر سيتي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي بتاريخ مواجهات الفريقين، إذ استطاع ليفربول أن يتغلب على الفريق السماوي بنتيجة 4 – 3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، قبل أن يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 3 – 0، و2 – 1، على الترتيب.

في المقابل، يسعى سيتي للسير على خطى ليفربول بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وكسر نحس ملعب “آنفيلد” بعدما تذوق مرارة الهزيمة أمام “الريدز” مرتين في الموسم الماضي.