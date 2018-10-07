آرسنال يكتسح فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح فريق آرسنال مضيفه فولهام (5-1) اليوم الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن المرحلة الثامنة من البطولة.

سجَّل أهداف آرسنال، ألكسندر لاكازيت “هدفين”، وآرون رامزي، وأوباميانغ “هدفين” في (ق 29، 49، 68، 79، 90+1)، فيما سجَّل هدف فولهام الوحيد أندريه شورله في (ق44).

والفوز هو السادس على التوالي لآرسنال بالبريمييرليغ ليرفع رصيده لـ18 نقطة، بالمرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن توتنهام، الذي يملك الرصيد نفسه، فيما توقف رصيد فولهام عند 5 نقاط في المرتبة الـ17.